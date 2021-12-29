نبأ سار يخص الوقاية من متحور

2021/12/29 | 00:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

اعتمادا على بحوث قام بها معهد "غاماليا

" لعلوم الأوبئة والأحياء الدقيقة أن

لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا

قادر على تحييد متحور أوميكرون.

وقال بوتين خلال لقاء ق

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