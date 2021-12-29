الخلية تنشر خارطة انتهاء المهام القتالية للتحالف.. سيادة عراقية تامّة

2021/12/29 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، الثلاثاء، إن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي انتهت في البلاد.

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ونشرت الخلية خارطة انتهاء المهام مع شرح توضيحي لمهام الانتشار منذ عام 2014، وحتى يوم الانسحاب.

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