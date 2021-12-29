2021/12/29 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، تحوم الشكوك حول مصير الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي قد تكون بمثابة الشرارة التي تعيد البلاد إلى مربع الصفر من جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير حكومة الدبيبة.. جدل بشأن الخطوة التالية ومخاوف من معارك جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير حكومة الدبيبة.. جدل بشأن الخطوة التالية ومخاوف من معارك جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).