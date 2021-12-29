-شيوعيون- ابدلوا لغة لينين بلغة المافيات! - طلال الربيعي

2021/12/29 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي لغة لينينبقلم ادموند هاردي (منتج افلام وكاتب في لندن)Tribune26.12.2021ترجمة وتعليق: طلال الربيعي -------في عام 1924، نشرت مجموعة من اللغويين دراسة تهدف إلى فك شفرة قوة لغة لينين - اليوم، نسخة مترجمة حديثًا تلقي الضوء على المساهمات التي يمكن أن تقدمها الكلمات للسياسات الثورية.



الصراعات على الكلمات هي صراعات سياسية.



يتعين على الاشتراكيين أن يتصارعوا حول حقيقة عبارات ......





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