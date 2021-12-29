مقاربات وعلاجات طبيعية للاكتئاب واضطرابات المزاج - مصعب قاسم عزاوي

2021/12/29 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.هناك بعض الطرق الطبيعية التي تُعد أساليباً ميسرة يستطيع الجميع اتباعها من أجل تحسين الصحة النفسية الشاملة بوجه عام، وكذلك للمساهمة في علاج أعراض الاكتئاب والحد منها على وجه الخصوص.



ومن ذلك على سبيل المثال ما أوضحته الأبحاث بشكل واضح والمتمثل في ......





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