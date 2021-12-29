غانتس يبحث مع عباس

2021/12/29 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الثلاثاء، اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ناقشا فيه قضايا أمنية ومدنية.

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