ليفربول يخسر أمام ليستر سيتي في البريمرليج

2021/12/29 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتلقى ليفربول هزيمة مفاجئة أمام مضيفه ليستر سيتي 0-1 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أديمولا لوكمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59. وتجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة، بفارق 6 نقاط وراء المتصدر مانشستر سيتي، فيما رفع ليستر رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

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