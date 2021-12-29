ليستر سيتي يلحق الهزيمة الثانية لليفربول في الدوري الإنجليزي

2021/12/29 | 01:19 - المصدر: بغداد اليوم

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تغلب ليستر سيتي بهدف دون رد أمام ضيفه ليفربول، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ليستر سيتي الوحيد عن طريق أديمولا لوكمان في الدقيقة59 من هجمة مرتدة سريعة.

وقد أهدر محمد صلاح هدف التقدم لفريقه ليفربول أمام مضيفه فريق ليستر سيتي، في الدقيقة 15 بعد إهداره ركلة جزاء، وسط محاولات من " الريدز" لتسجيل هدف التقدم، الذي أهدر لاعبيه أكثر من فرصة للتقدم في الشوط الأول ،فيما جاءت محاولات ليستر عن طريق الهجمات المرتدة السريعة؛ التي شكلت خطورة كبيرة على مرمي الضيوف.

وغابت اللمسة الأخيرة من لاعبي ليفربول لتعديل النتيجة في الشوط الثاني .

وبتلك النتيجة توقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني ، بينما أرتفع رصيد ليستر للنقطة 25 في المركز التاسع .

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