2021/12/29 | 02:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nu8HwrNo7nI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية ومحافظ كركوك سيحسم خلال ايام قليلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية ومحافظ كركوك سيحسم خلال ايام قليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).