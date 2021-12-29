الأزمة الأوكرانية.. محادثات أميركية روسية الشهر المقبل

2021/12/29 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على إجراء محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية في العاشر من يناير المقبل في جنيف، فيما استبعدت موسكو "أي تنازل" عن مطالبها الهادفة إلى الحد من النفوذ الغربي عند حدودها.

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