2021/12/29 | 02:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقتل خمسة أشخاص، بينهم أحد المشتبه بهم، في سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة المحيطة بمدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.وقالت الشرطة إن مطلق النار قتل أربعة أشخاص وأصاب ضابطا بعد أن فتح النار في عدة مواقع حول منطقة دنفر، معلنة أن المشتبه به قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.ووقعت معظم حوادث إطلاق النار في مناطق تجارية وانتهت في منطقة تسوق في ضاحية ليكوود في دنفر. وقال رئيس شرطة دنفر، بول بازن ، في مؤتمر صحفي إن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بإطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى بإطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).