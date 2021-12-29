الليرة التركية تتراجع مجددا أمام الدولار الأميركي

2021/12/29 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية مجددا، الثلاثاء، بنسبة 2 في المئة، بحسب رويترز التي قالت إن الخسارة الجديدة ساهمت بزيادة الخسائر "الحادة" التي عانتها الليرة في اليوم الماضي، وتآكل المكاسب الكبيرة التي حققتها العملة التركية الأسبوع الماضي.

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