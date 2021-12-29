2021/12/29 | 03:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -بتهوره المفرط وضع الجنرال عبد الفتاح البرهان السودان على حافة الفوضى الشاملة والانفلات الامنى العام.



وهى حالة يفقد فيها الكثير من البشر الامل في اي تغيير او اصلاح سياسي.



ولحسن الحظ فان الشارع السياسي السودانى اصبح يزداد وعيا ونضجا سياسيا كل يوم, الامر الذى يدعو الى التفاؤل بعدم حدوث الفوضى الشاملة, ومع ذلك يجب الا يكثر الثوار من التفاؤل غير المرتبط بالتخطيط الجيد والعزم الأكيد وفعالية التنفي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقلاب البرهان يصل الى طريق مسدود - محمد مهاجر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقلاب البرهان يصل الى طريق مسدود - محمد مهاجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).