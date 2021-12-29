2021/12/29 | 04:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلنت وزارة النقل، أمس الثلاثاء، إطلاق تخصيصات ميناء الفاو الكبير كافة للعام الحالي، وبدء أعمال الحفر في الواجهة البحرية للأرصفة

الخمسة.

وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، في بيان، إنه تم "إطلاق التخصيصات وبدء الأعمال، نتيجةً لتوجيهات ومتابعة وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي"، مبيناً أن "الأعمال في مشاريع الميناء، التي وقعت بداية السنة الحالية، تسير بوتيرة جيدة جدا" .

وأضاف الفرطوسي، أن "الأرصفة الخمسة أصبحت لها انتقالة جيدة مع دخول الحفارات الى الواجهة البحرية، بعدما كانت هناك تقوية لقاع البحر ورفع للألغام من حوض الميناء بشكل شامل".

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