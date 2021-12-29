{ الصباح } الأولى عراقياً في 2021

2021/12/29 | 04:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

تصدرت شبكة الإعلام العراقي نتائج الاستطلاع السنوي السابع لأفضل أداء إعلامي عراقي لعام 2021، الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة بغداد لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية

والإلكترونية.

وحصلت الشبكة على خمس جوائز كانت على التوالي: جريدة "الصباح" نالت المركز الأول بين الصحف العراقية، إذاعة جمهورية العراق المركز الأول بين الإذاعات المحلية، قناة العراقية بين أفضل ثلاث قنوات عراقية، وكالة الأنباء العراقية (واع) بين أفضل ثلاثة مواقع إخبارية عراقية، وحصل مذيع قناة العراقية الإخبارية الإعلامي غسان عدنان على جائزة أفضل مذيع إخباري.

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة بغداد، مساء أمس الثلاثاء، نتائج الاستطلاع السنوي السابع لأفضل أداء للمؤسسات الإعلامية لعام 2021، الذي يجريه طلبة الدكتوراه في قسم العلاقات العامة بشكل سنوي.

وقال عميد الكلية الأستاذ الدكتور عمار طاهر في كلمة الافتتاح للفعالية: إن "هذا الاستفتاء أجري بإشراف أساتذة اختصاص راعوا فيه كل الجوانب الأكاديمية من اختيار العينة والأساليب الاحصائية المناسبة، لتلامس نتائجة الواقع، فهو أولاً وأخيراً خيارات الجمهور بألوانه وأذواقه" .

من جانبه أوضح رئيس قسم العلاقات العامة الدكتور محمد العامري أن "هذا النشاط العلمي الميداني الذي طبقه طلبة الدكتوراه يأتي ضمن مقرر استطلاعات الرأي العام، إذ تم تطبيق دراسة ميدانية على عينة من جمهور مدينة بغداد لتقييم أفضل أداء إعلامي عراقي لعام 2021".

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