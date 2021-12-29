منظمة الصحة العالمية: خطورة أوميكرون لا تزال عالية جدا

2021/12/29 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون السريع الانتشار لا تزال "عالية جدا".

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