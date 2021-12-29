2021/12/29 | 06:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -_VDOLowzjI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مدير بلديات صلاح الدين: النزوح ساهم في انتشار العشوائيات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مدير بلديات صلاح الدين: النزوح ساهم في انتشار العشوائيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).