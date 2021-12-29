ديزموند توتو.. أسقف الغفران

2021/12/29 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيّب الموت يوم الأحد الماضي ديزموند توتو، رجل الدين الأفريقي الجنوبي، والمرجعية العالمية البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان.مع رحيله، تخسر الأسرة الدولية أحد كبارها.لها أن تتعزّى بإنجازاته، ولها أن تستلهم منهجيته.غير أن ذهابه يصادف أحد أدق الفصول في التاريخ المعاصر، إذ تندر الوجوه الجامعة وتكثر دعوات التفرقة.ورغم أن ديزموند توتو كان اضطر أخيراً إلى قدر من الانكفاء، بفعل المرض والتقدم بالسن، فإن مساهماته في التأسيس لغدٍ أفضل لم تنقطع حتى في أعوامه الصعبة.عسى أن يبقى نتاجه عبرة، وعلم نافع، وصد

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