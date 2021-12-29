اعتقال 6 إعلاميين في هونغ كونغ بتهمة تعود للحقبة الاستعمارية

2021/12/29 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت سلطات هونغ كونغ ستة إعلاميين في موقع "ستاند نيوز" الأربعاء، بتهمة تعود للحقبة الاستعمارية هي "نشر مواد تحريضية"، وسط قلق دولي حول الحريات الإعلامية في المدينة.

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