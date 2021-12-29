"الإسلام السياسي".. في ذكرى رحيل مبتدع المصطلح 

2021/12/29 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت في السابع من الشهر الماضي الذكرى الثامنة لرحيل المفكر المصري الكبير، المستشار محمد سعيد العشماوي، أحد رواد التنوير في القرن العشرين، وأول من صك مصطلح "الإسلام السياسي" في وصف الجماعات التي ترفع شعار الدين من أجل الوصول للسلطة.

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