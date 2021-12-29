"كرم أهل السعودية".. قفز فوق السيارة ليدفع الحساب قبل رفيقه.. أمير يعلق على فيديو متداول

2021/12/29 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصين داخل سيارة أمام أحد ممرات "الطلب من داخل السيارة"، وما دار بين الشخصين عند دفع الحساب.

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