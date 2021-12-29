2021/12/29 | 08:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مطالب روسيا بضمانات أمنية، ووقف توسع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي شرقا، بـ”أجندة روسية بحتة بشروط غير مقبولة تماما” الاتحاد الأوروبي يريد “صون” مصالحه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي: مطالب موسكو بإنهاء توسع الناتو شرقا غير مقبولة المركز الخبري الوطني.

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