2021/12/29 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، تفاعلا بعد فتوى استدل فيها بآية قرآنية وحديث للنبي محمد "لإجازة" تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وفق شروط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحديث وآية.. عضو كبار العلماء بالسعودية يثير تفاعلا بعد فتوى شروط التهنئة بأعياد غير المسلمين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحديث وآية.. عضو كبار العلماء بالسعودية يثير تفاعلا بعد فتوى شروط التهنئة بأعياد غير المسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).