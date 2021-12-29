تأملات وأمنيات بين عام يمضي.. وأخر يأتي - فواد الكنجي

2021/12/29 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فواد_الكنجي ها نحن في هذه الفواصل من عمر الزمن الذي نعيشه بحلو أيامه ومرها..



بفرح لياليه وبحزنها، نمضي في هذه اللحظات إلى عام جديد بعد إن قطعنا مشوار العام الذي مضى بلحظاته..



ودقائقه..



وساعاته..



وأيامه..



وأشهره..



وقد عشناها بكل تفاصيل صفحات الحياة .وها نحن في هذه الفواصل من عمر زمن يرحل عنا بشطب أيامه من التقويم؛ وهي أيام من عمرنا؛ تمضي ونحن نسعى بقدر ما نستطيع إلى إسعاد أنفسنا ومن حولنا بكل وسائل الفرح..



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