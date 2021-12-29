الغاضب من احتفال الفلسطينيين بعيد الميلاد! - توفيق أبو شومر

2021/12/29 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توفيق_أبو_شومر أزعَجَ احتفالُ الفلسطينيين بأعياد الميلاد الكاتبَ والسياسيَ الإسرائيلي، إيتمار ماركوس، في صحيفة جورسلم بوست 25-12-2021م وهو رئيس مركز رصد الإعلام الفلسطيني، وهو ضمن المائة شخصية يهودية مؤثرة في العالم، ومحاضر جامعي، ورئيس المفاوضات على التحريض، ومسؤول سابق عن صندوق التبرعات لدعم إسرائيل، والضيف الدائم على الكونجرس الأمريكي! سببُ انزعاجه يعود إلى أن تهنئة الفلسطينيين لإخوتهم المسيحيين بعيد المي ......





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