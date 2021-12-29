2021/12/29 | 08:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NkkfBOTuGh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات القتالية للتحالف الدولي تواصل إخلاء مقارها وتسليمها للقوات العراقية في نشرة 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوات القتالية للتحالف الدولي تواصل إخلاء مقارها وتسليمها للقوات العراقية في نشرة 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).