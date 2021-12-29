غانتس يخاطب دول الشرق الأوسط في أعقاب الضربة الإسرائيلية على سوريا

2021/12/29 | 08:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خاطب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، دول منطقة الشرق الأوسط، داعيا إياها إلى “منع إيران من التعدي على سيادتها ومواطنيها”، وذلك بعد ساعات من ضربة جوية لإسرائيل على سوريا.وقال غانتس الثلاثاء […]

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