ريال مدريد يسعى للجمع بين هالاند ومبابي

2021/12/29 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترى صحيفة "ماركا" المقربة من أسوار الفريق الملكي أن ريال مدريد الإسباني قادر على ضم النجم الفرنسي، كليليان مبابي، والنجم النرويجي، إرلينغ هالاند، مما يضمن قوة هجومية ضاربة لميرغني على مدى الأعوام العشرة القادمة.

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