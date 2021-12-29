شاهد احتفالًا جنونيًا لأطفال.. بعد تسديدة خارقة لمعلمتهم وإحرازها سلة بعيدة المدى

2021/12/29 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعدت معلمة في مدرسة طلابها من الصف الثالث الابتدائي بحفلة شرب "hot chocolate" في حال تمكنت من إحراز سلة من تسديدة في آخر أرضية الملعب، وأصيب الأطفال بالجنون لحظة إحرازها الهدف.

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