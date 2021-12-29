رودجرز: يشيد بلاعبيه بعد الفوز على ليفربول

2021/12/29 | 08:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاكد مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز إن لاعبيه قدموا أداءً بطولياً ليحققوا الفوز على ليفربول بهدف دون رد في الدوري الإنكليزي الممتاز .وقال رودجرز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن " اللاعبين قدموا أداءً بطوليًا خصوصاً وانها اتت بعد مباراة مانشستر سيتي، فريقنا كان مذهل ولعبنا بتشكيل الماسة في الساعة الأولى لمحاولة الإبقاء على قدرة الفريق على التهديد حيث لايمكن لاي فريق لعب ذلك طوال المباراة ضد ليفربول الذي يعمل على الاطراف بشكل جيد". واضاف رودجرز ان " طريقة لعبنا تغيرت إلى 4-3-3 وكان علينا ان نكون اشداء وندافع في بعض الأحيان ، لقد قدمنا بعض اللحظات الرائعة في كرة القدم وليس من دليل على ذلك أكثر من هدف الفوز لذلك انا سعيد حقًا للاعبين ".

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