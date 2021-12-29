2021/12/29 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تقضي التحضيرات للاحتفال بعيد رأس السنة اليوم بأكثر من مجرد شراء الهدايا وإعداد وجبات الطعام.وأشارت، آنا سافونوفا، طبيبة التشخيص المختبري السريري في مقابلة مع إذاعة “سبوتنيك” الروسية إلى أنه “يجب الخضوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبيبة تنصح باختبار “بي سي إر” ضد “كوفيد” قبل الاحتفال بعيد رأس السنة المركز الخبري الوطني.

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