الرافدين يحصي عدد القروض الممنوحة للمواطنين في فروعه

2021/12/29 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، حصيلة القروض التي منحت للمواطنين منذ شهر تشرين الثاني الماضي . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "القروض التي تم منحها وانجازها خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت ٧٦٠ قرضا تنوعت ما بين قروض البناء والترميم والمشاريع الصغيرة".واشار الى انه "تم منح ٦٣٣ قرضا للمشاريع الصغيرة وانجاز منح ٧٥ قرضا للبناء والترميم و ٥٢ قرضا للبناء في قطعة ارض والبالغة 50 مليون دينار ".

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