2021/12/29 | 09:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت مديرية المرور العامة قرارا بمنع وقوف المركبات على جانبي الطرق الرئيسة ببغداد، مؤكدة عدم وجود تعليمات حاليا بغلق أي شارع في العاصمة ضمن خطتها بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

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وقال مدير العلاقات والاعلام حيدر كريم للصحيفة الرسمية وتابعه ناس"، (29 كانون الأول 2021)، إن "مفارز المرور وبحسب التوجيهات الصادرة بهذا الشأن، ستمنع وقوف المركبات على جانبي الشوارع الرئيسة في العاصمة وبشكل نهائي، لكون وقوفها يتسبب بحدوث الزحامات المرورية".

وبشأن استعدادات المديرية للاحتفال برأس السنة الميلادية، أوضح أنها "أعدت خطة بهذا الشأن في بغداد والمحافظات، تضمنت تكثيف مفارز المرور عند الكنائس والأماكن الترفيهية، إضافة الى المولات والمتنزهات الكبيرة التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين".

وتابع كريم أن "المفارز والدوريات التابعة للمديرية، منتشرة بشكل مكثف لتنظيم عملية سير المركبات في الشوارع، وللتخفيف من الزخم الذي تشهده الشوارع ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية".

وأكد بهذا الشأن أنه "لم ترد حتى الآن أي توجيهات من قبل قيادة عمليات بغداد بقطع أي شارع ضمن مناطق العاصمة"، مشيرا الى "حرص المديرية من خلال إجراءاتها بهذا الشأن، على توفير أجواء آمنة وخالية من الزخم المروري، بما يمكن المواطنين من الاحتفال بالمناسبة بشكل مناسب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: لا تعليمات بغلق الشوارع في بغداد ليلة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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