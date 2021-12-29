هاري ريد.. وفاة زعيم الغالبية السابق في مجلس الشيوخ الأميركي

2021/12/29 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي هاري ريد الزعيم السابق للغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي خلال ولايتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما عن عمر ناهز 82 عاما، وفق ما أفاد بيان صادر عن عائلته .

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