2021/12/29 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم االثلاثاء، بعزل 6 قضاة وبسجنهم ما بين 5 إلى 15 عاما ” في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال”.كما قضت المحكة الكويتية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة في تاريخ البلاد ..



حبس وعزل 6 قضاة كويتيين المركز الخبري الوطني.

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