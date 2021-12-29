2021/12/29 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم على تقرير قيام المملكة العربية السعودية بتطوير صواريخ بالستية بمساعدة من الصين، قائلا إنها تعتبر خطوة مهمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم يعلق على تطوير السعودية لصواريخ بالستية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم يعلق على تطوير السعودية لصواريخ بالستية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).