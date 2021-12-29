الصحة العالمية تحذر من سرعة انتشار كورونا

2021/12/29 | 09:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدلائل المتوافقة تظهر أن لمتحور أوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا.

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