نادي القوة الجوية يحدد مدة غياب عبود وجبر عن الفريق

2021/12/29 | 09:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشف الجهاز الطبي لنادي القوة الجوية مدة غياب اللاعبين محمد علي عبود ومصطفى محمد جبر بعد تعرضهما للإصابة في مباراة الفريق أمام زاخو ضمن الجولة الـ15 من بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنادي القوة الجوبة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع )، أنَّ " الفحوصات التي أجراها اللاعب محمد علي عبود أثبتت تعرضه لكدمة في عضلة الساق وسيحتاج إلى راحة لمدة ثلاثة ايّام وبعدها سيتم مراقبة حالته للانخراط في التدريبات من عدمه " . وأضاف، أنَّ " المدافع مصطفى محمد جبر تعرض أيضاً الى إصابة بتمزق في العضلة الضامة وسيحتاج الى الراحة لمدة أسبوعين من أجل العودة إلى الملاعب "

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