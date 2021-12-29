2021/12/29 | 09:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مفوض الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا مجال للتوصل إلى حل وسط مع روسيا حول ما وصفه بالشروط غير المقبولة، مشيراً بشكل خاص إلى قضية أوكرانيا.

وأضاف بوريل في حديثه لصحيفة “دي فيلت” اليوم الأربعاء، إنه يتعين مشاركة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبنية الأمنية في أوروبا والضمانات الأمنية.

وأوضح المسؤول الأوروبي البارز، أن التكتل متمسك بخطته لتقديم الاستشارات والتدريبات للجنود الأوكرانيين وإنه سيقدم اقتراحا حول هذا الأمر إلى دول التكتل قريبا وأنه قرر مؤخرا دعم الجيش الأوكراني بمبلغ 31 مليون يورو إضافية (35 مليون دولار) للمساعدة في تعزيز القدرات اللوجستية ومكافحة الهجمات الإلكترونية.

ووعدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء حلفاءها في أوروبا بالشفافية والتضامن فيما يتعلق بخططها لإجراء محادثات مع روسيا لتهدئة التوترات بشأن أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن الحوار سيركز على “الأهداف المتبادلة”.

وأكد أن واشنطن ستتمسك بمبدأ “لا شيء عنهم بدونهم” فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على حلفاء أمريكا في أوروبا.

وعلى الرغم من ذلك، قال برايس إن “حوار الاستقرار الاستراتيجي” مع روسيا سيأخذ شكل الحوار الثنائي، مضيفاً “كنا نقوم دائماً بإطلاع حلفائنا بشكل كامل وشامل” في أعقاب اجتماعاتنا السابقة.

وقال المسؤول: “نحن متحدون كحلف (شمال الأطلسي) الناتو على التداعيات التي ستواجهها روسيا إذا تحركت ضد أوكرانيا، لكننا متحدين أيضا في استعدادنا للانخراط في دبلوماسية قائمة على المبادئ مع روسيا”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق إن ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا حددوا موعدا لبحث التوترات المتعلقة بأوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريل: لا مجال لحل وسط مع موسكو بشأن أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريل: لا مجال لحل وسط مع موسكو بشأن أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).