2021/12/29 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تلقى ليفربول خسارة مريرة أمام مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويدين ليستر بالفضل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يتجرع مرارة الهزيمة الثانية هذا الموسم في “البريميرليغ” المركز الخبري الوطني.

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