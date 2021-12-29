زحامات مرورية ببعض مناطق بغداد وشوارعها المهمة

2021/12/29 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الأربعاء، زحام مروري بعدد من المناطق وشوارع العاصمة المهمة.

وقال مراسلو (بغداد اليوم)، ان "سيطرة جسر الطابقين، شهدت زحاما كبيرا من جهة منطقة الدورة، لغاية تقاطع مصفى الدورة، والامر ذاته في جسر ديالى باتجاه جسر محمد القاسم، الذي هو الاخر شهد زحاما من بداية شارع ٦٠ الدورة باتجاه بغداد الجديدة، اما شارع المطار فشهد هو الاخر زحام خفيف ، فضلا عن الزحام من مفرك الدورة الى سيطرة ام الطبول في شارع المطار".

واضافوا: "اما جسر الجمهورية ووزارة الخارجية بأتجاه تقاطع نفق الزيتون فكان سالك تماما".

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