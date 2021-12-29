2021/12/29 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير الاقتصادي العراقي حازم هادي، اليوم الاربعاء، على تصريحات وزير المالية علي علاوي، التي حذر فيها من تسريح الموظفين خلال السنوات المقبلة، مبينا ان نفط العراق لاينضب الان ان الطاقة البديلة بدأت تدق ناقوس الخطر.

وقال هادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تصريح وزير المالية مبالغ فيه، خصوصاً ان النفط العراقي لايمكن نضوبه خلال 10 سنوات، فضلا عن ان الاحتياطي النفطي عال جدا".

وأضاف ان "استخدام الطاقة البديلة سوف يقلل من استخدامات النفط مما يؤدي الى خفض الواردات منه وهذه مشكلة كبيرة للعراق الذي يعتمد على 90% منه في عملية التمويل "، مشيرا الى انه "من الممكن القول ان استخدام الطاقة البديلة ناقوس الخطر مما يتطلب التوجه الى عملية التنمية الزراعية والصناعية غير النفطية وطرق الحرير و التنمية المستدامة لخلق المصادر الاخرى للتعويض عن مصدر النفط بنسبة تقلل الاعتماد على ايراداته سنويا ورفع الناتج المحلي الاجمالي بوتيرة تنسجم مع الانخفاض في مصدر الطاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة البديلة تدق ناقوس الخطر.. خبير يرد على علاوي بشأن تسريح الموظفين: نفط العراق لاينضب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة البديلة تدق ناقوس الخطر.. خبير يرد على علاوي بشأن تسريح الموظفين: نفط العراق لاينضب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).