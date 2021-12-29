صور من بغداد: اختناقات على جسر الجادرية ومفرق الدورة

2021/12/29 | 09:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الأربعاء، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعند التقاطعات والجسور.

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واظهرت صور رصدها "ناس"، (29 كانون الأول 2021)، حصول زخم مروري في مفرق الدورة الى سيطرة ام الطبول.

فيما كان عبور جسر الجمهورية سالك

ومن وزارة الخارجية بأتجاه تقاطع نفق الزيتون سالك ايضا.

كما شهدت السيدية إلى جسر الجادرية باتجاة جامعة بغداد ازدحاما مروريا الا ان السير سالك.

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