مصر.. السكان يشعرون بزلزال قوته 5.9 درجة

2021/12/29 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الأربعاء، إن سكان بعض مدن البلاد شعروا بهزة أرضية جراء زلزال ضرب جزيرة كريت اليونانية بقوة 5.9 درجة.

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