2021/12/29 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، حصيلة القروض التي منحت للمواطنين منذ شهر تشرين الثاني الماضي .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “القروض التي تم منحها وانجازها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحصي عدد القروض الممنوحة للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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