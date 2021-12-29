2021/12/29 | 09:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصي الحلاني يحيي حفلا "لا يمكن إلغاؤه" رغم وفاة شقيقته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/29 | 09:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصي الحلاني يحيي حفلا "لا يمكن إلغاؤه" رغم وفاة شقيقته) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصي الحلاني يحيي حفلا "لا يمكن إلغاؤه" رغم وفاة شقيقته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).