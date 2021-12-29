ترجيحات بتغيير قانون الانتخابات نهاية الدورة الخامسة

2021/12/29 | 09:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية العليا اوصت خلال ردها الطعون الانتخابية بضرورة تضمين قانون الانتخابات فقرة العد والفرز اليدوي.

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