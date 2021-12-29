2021/12/29 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون السريع الانتشار ما تزال “عالية جدا”.
وقالت المنظمة في تحديثها الأسبوعي حول كوفيد-19 إن “الخطورة المتعلقة بالمتحور الجديد والمثير للقلق، أوميكرون، تبقى […]
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وقالت المنظمة في تحديثها الأسبوعي حول كوفيد-19 إن “الخطورة المتعلقة بالمتحور الجديد والمثير للقلق، أوميكرون، تبقى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: خطورة أوميكرون ماتزال عالية جداً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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