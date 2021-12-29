10 نصائح طبية لتغذية صحية في ليالي الشتاء الطويلة

2021/12/29 | 09:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ منوعاتمع حلول فصل الشتاء، تصبح الليالي طويلة باردة ويحاول الكثيرون خلالها تمضية الوقت عبر تناول الطعام بشكل مفرط، بعيدا عن الوسائل السليمة الصحية.يقول الدكتور مختار فاتح بي ديلي: “في ليالي الشتاء الطويلة، يزداد الإقبال على تناول الطعام عند الغالبية، ومع انخفاض درجات الحرارة، تزداد الإصابة بالأنفلونزا والتهابات الحلق وغيرها من الأمراض”.وأضاف ديلي المتخصص في …

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