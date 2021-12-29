2021/12/29 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استبعدت وزارة الصحة العودة الى إجراءات حظر التجوال أو التعليم الالكتروني عند دخول المتحور الجديد أوميكرون.وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في تصريح صحفي :”إن الوزارة لا توجد لديها نية لإعادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



الصحة تحسم الجدل حول حظر التجوال المركز الخبري الوطني.

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